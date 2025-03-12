Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti - Son Dakika
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Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti

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Amerikalı avcı influencer Sam Jones, Avustralya'da yavru bir vombatı annesinden ayırıp fotoğraf çekmek için yakaladı ve büyük tepki topladı. Jones'un bu davranışı sosyal medyada hızla yayıldı. WIRES Yaban Hayatı Veterineri Dr. Tania Bishop, bu davranışın yasadışı olduğunu ve ciddi cezalar gerektirdiğini belirtti. Avustralyalılar, Jones'un sınır dışı edilmesini ve ülkeye girişinin yasaklanmasını talep ediyor.

12.03.2025 15:15  Güncelleme: 15:26
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Amerikalı avcı influencer Sam Jones, Avustralya'da yol kenarında gördüğü yavru bir vombatı annesinden ayırıp fotoğraf çekmek için yakalaması sonucu büyük tepki topladı. Kendisini "yaban hayatı biyoloğu" olarak tanıtan Jones'un videosu sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntülerde Jones, yavru vombatı ayakları havada kalacak şekilde tutarak koşarken görülüyor. Arkasından telaşla gelen anne vombat da videoda görülüyor. Jones hayvanı kameraya doğru tutup "bir yavru vombatı tutmak hayalimdi" diye not düşüyor.

WIRES Yaban Hayatı Veterineri Dr. Tania Bishop, bu davranışın yasadışı olduğunu belirterek ciddi para ve hapis cezaları gerektirdiğini açıkladı. Bishop, videodaki vombatın yaklaşık sekiz aylık ve tamamen annesine bağımlı olduğunu vurguladı.

"Jones'un tutma şekli hayvanın kollarını kırabilir veya omuzlarına zarar verebilirdi. Yavrunun çırpınması ve sesleri aşırı stres belirtisidir. Ayrıca anneyi de araba çarpması tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı," dedi.

Avustralyalılar sosyal medyada Jones'un sınır dışı edilmesini ve ülkeye girişinin yasaklanmasını talep ediyor. Tepkiler üzerine Jones hesaplarını özel duruma getirdi ve videoda yavruyu sadece "bir dakika" tuttuğunu savundu.

Dr. Bishop, yaban hayatının zaten tehdit altında olduğunu hatırlatarak, "Hayvanları görmek istiyorsanız sadece fotoğraf çekin, onları rahatsız etmeyin" diye uyardı.

Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti
Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti
Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti

Sosyal Medya, Avustralya, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Güngör:
    ruhsuz,sifatsi, akilsiz, beyinsiz yasayan tip mucizesi...sizin selfinize de populerlihinize de.. akil ya akil biraz akil.. 0 0 Yanıtla
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