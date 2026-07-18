Şemdinli\'de Genç Ölü Bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir genç evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyyurdu köyünde yaşayan Habib Camiye'den haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Camiye'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, otopsi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürürülüyor. - HAKKARİ