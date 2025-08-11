Şemdinli\'de İki Aile Arasındaki Husumet Barışla Sonuçlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı.

Şemdinli ilçesindeki Tekin ve Sebik aileleri arasında uzun süredir devam eden husumet, Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar ve kanaat önderlerinin girişimleriyle sona erdi. Taraflar, bir araya gelerek el sıkıştı ve barış ilan etti. Gerçekleşen anlamlı buluşmada birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.

Belediye Başkanı Fahri Şakar, bu barışın bölgede huzuru, kardeşliği ve birlik duygusunu pekiştirmesini temenni ettiklerini ifade etti. - HAKKARİ