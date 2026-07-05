Şemdinli\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şemdinli ilçesine bağlı Günyazı köyü mevkisinde 06 BSL 417 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç, yol kenarındaki istinat duvarından aşağı düştü. Kazada araçta bulunan G.T., S.T. ve H.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan S.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ