Serhat Akın'a Saldırı: 5 Tutuklama

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Beykoz'da, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beykoz Kavacık'ta 26 Eylül 2024 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, katıldığı programdan çıktığı esnada motosikletle gelen şahısların silahlı saldırısına uğramıştı. Olayda ayağından yaralanan Akın hastanede tedavi altına alınırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmaları üzerine silahı kullanan Ozan D., motosikleti kullanan Osman M., otomobili kullanan Eyüp Ü., şüphelilere yataklık yapan Yunus G. ile olaya karışan Muhammet A. ve İriş T. yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli Gayrettepe İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

5 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Muhammet A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL