Serik'te Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

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Serik'te fotoğraf stüdyosu hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde fotoğraf stüdyosundan hırsızlık yaptığı iddiası ile 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Serik ilçesi merkez mahallesi Atatürk caddesi üzerince bir iş merkezinde Pazartesi sabahı işyerini açmak için gelen Yaşar İpek, iş yerinin camının kırıldığını görerek, darmadağın halde buldu.

5 fotoğraf makinesi, laptop, tablet, hard diski gibi elektronik cihazlarının çalındığını fark eden İpek, durumu emniyet güçlerine haber verdi.

Hırsızların yakalanması için çalışma başlatan polis, olay yeri ve çevresinde bulunan çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceledi. Şüphelilerden E.M. ve C.D. (32), Aksu ilçesinde 5 fotoğraf makinesi, laptop, tablet, hard diski gibi elektronik cihazlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Ele geçirilen malzemeler polis ekipleri tarafından iş yeri sahibi Yaşar İpek'e teslim edildi.

Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.