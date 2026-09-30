Serik\'te jandarma aramasında 80 kök kenevir bulundu, şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bir şüphelinin ikameti ve arazisinde arama yapıldı. Yapılan aramada 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüpheli gözaltına alındı.