Serik'te jandarma aramasında 80 kök kenevir bulundu, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Serik'te jandarma aramasında 80 kök kenevir bulundu, şüpheli gözaltına alındı

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Serik\'te jandarma aramasında 80 kök kenevir bulundu, şüpheli gözaltına alındı
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Antalya'nın Serik ilçesinde Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada bir şüphelinin ikameti ve arazisinde arama yapıldı, 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bir şüphelinin ikameti ve arazisinde arama yapıldı. Yapılan aramada 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
UyuşturucuJandarma3. SayfaKenevirAntalyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Serik'te jandarma aramasında 80 kök kenevir bulundu, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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