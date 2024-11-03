Serik'te Otomobil Kazası: 3 Yaralı

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İki otomobil kavşakta çarpıştı, 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada bir araç şarampole düştü, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Belpınar Mahallesi, Yaşar Kahya Caddesinde akşam saat 20: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan B.'nin kullandığı 01 V 7040 plakalı FIAT marka otomobil ile Güzel K.'nın kullandığı 07 AHN 966 plakalı DUSTER marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole düşen aracın sürücüsü Hasan B. ve yolcu Seyit B. ile diğer araçta bulunan sürücü Güzel K.'nin eşi Özgül K. yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şarampole düşen ve araçta sıkışan sürücü Hasan B. ve yolcu olarak bulunan Seyit B. itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak, diğer araçta bulunan Özgül K. ile birlikte yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Mahalle sakinlerinden Beyazıt Işık, " Mahallemizde sürekli kaza olmaktadır. Araçların hızlı gitmesini önleyici kasis yapılması gerekiyor. Yağmur suyu hattı döşenerek kapatılması gerekiyor. Dün akşamda başka bir otomobil de şarampole düştü. Bu konuda yetkililerden çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.