Serik\'te tarihi geçmiş ürün satan zincir market şubesi 3 gün mühürlendi

Serik'te tarihi geçmiş ürün satan zincir market şubesi 3 gün mühürlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Serik ilçesinde tarihi geçmiş ürün satan zincir market şubesi, belediye encümen kararıyla 16 Eylül itibarıyla 3 gün süreyle mühürlendi. Zabıta denetiminde raflarda son kullanma tarihi geçmiş gıdaların satışa sunulduğu tespit edilerek tutanak altına alındı.
Antalya'nın Serik ilçesinde tarihi geçmiş ürün satan zincir market şubesi belediye encümen kararıyla 3 gün süreyle mühürlendi.
Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Merkez Mahallesi'nde gerçekleştirdiği gıda denetiminde, halk sağlığını tehlikeye atan bir zincir market şubesi 3 gün süreyle kapatıldı. Zabıta ekiplerinin kontrolleri sırasında, market raflarında son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin satışa sunulduğu tespit edildi. Durum anında tutanak altına alınarak yasal işlem başlatıldı.
3 gün süreyle kapatıldı
Belediye Encümeni'nin aldığı karar doğrultusunda, söz konusu zincir market şubesi 16 Eylül itibarıyla 3 gün süreyle mühürlenerek faaliyetten men edildi. Serik Belediyesi, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması için ilçe genelindeki market ve gıda işletmelerine yönelik denetimlerini taviz vermeden, kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.
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