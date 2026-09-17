Serik\'te tarihi geçmiş ürün satan zincir market şubesi 3 gün mühürlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde tarihi geçmiş ürün satan zincir market şubesi belediye encümen kararıyla 3 gün süreyle mühürlendi.

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Merkez Mahallesi'nde gerçekleştirdiği gıda denetiminde, halk sağlığını tehlikeye atan bir zincir market şubesi 3 gün süreyle kapatıldı. Zabıta ekiplerinin kontrolleri sırasında, market raflarında son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin satışa sunulduğu tespit edildi. Durum anında tutanak altına alınarak yasal işlem başlatıldı.

3 gün süreyle kapatıldı

Belediye Encümeni'nin aldığı karar doğrultusunda, söz konusu zincir market şubesi 16 Eylül itibarıyla 3 gün süreyle mühürlenerek faaliyetten men edildi. Serik Belediyesi, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması için ilçe genelindeki market ve gıda işletmelerine yönelik denetimlerini taviz vermeden, kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.