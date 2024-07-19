Serinlemek için girdiği Dicle Nehri\'nde boğulan kişi bulundu

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Serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu

BATMAN - Batman'da bir kişi serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu.

Edinilen bilgilere göre, arkadaşı ile birlikte Kantar Köprüsü mevkiine giden Nihat Ulusal serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi. Ulusal, bir süre sonra gözden kayboldu. Beraberindeki arkadaşının durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve belediyenin dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları sonucu balık adamlar tarafından Ulusal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Ulusal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.