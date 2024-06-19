Serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu - Son Dakika
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Serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için suya giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Muhammed Hinki, ailesiyle birlikte biber tarlasında çalışırken sıcak havadan dolayı yakındaki gölete girdi. Ancak kısa süre sonra çırpınmaya başlayan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.06.2024 12:26
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Serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için suya giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde İslahiye ilçesi Yesemek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte biber tarlasında çalışan 14 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Hinki, sıcak hava nedeniyle serinlemek için yakınlardaki gölete girdi. Muhammed Hinki, suya girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi.

Sudan çıkarıldı, hastanede hayatını kaybetti

Uzun süre suda çırpınan 14 yaşındaki Hinki, ekiplerin çalışmaları sonucu bilinci kapalı şekilde sudan çıkarıldı. İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhammed Hinki'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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