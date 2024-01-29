Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı ile Köse Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvardan Kandıra Sapağı istikametine seyir halinde olan T.A. idaresindeki 41 AED 662 plakalı Honda marka otomobil ile Köse Sokak'tan bulvara çıkan K.B. hakimiyetindeki 41 P 2492 plakalı Citroen marka servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ve servis minibüsü savruldu. Kazada sürücüler T.A. ile K.B. ve otomobildeki 2 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralılardan sıkışanları araçlardan çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı çevre hastanelere sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.