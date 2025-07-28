Sevcan Demir Sakman için adalet çağrısı - Son Dakika
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Sevcan Demir Sakman için adalet çağrısı

Sevcan Demir Sakman için adalet çağrısı
28.07.2025 11:09
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Antalya'da eşi tarafından katledilen hemşire Sevcan Demir Sakman için kardeşi adalet istedi.

Antalya'da, eşi tarafından satırla katledilen hemşire Sevcan Demir Sakman için kız kardeşi Ekin Demir, dava öncesi adalet çağrısı yaptı. Demir, "Ablam hayat kurtarmayı hedefliyordu ama kendi hayatını kurtaramadı" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, kısa süre önce evlenen ve düğün hazırlıkları yapan hemşire Sevcan Demir Sakman (26), maddi sorunlar nedeniyle tartıştığı eşi Halit Can Sakman (26) tarafından satırla öldürüldü. Olay, mart ayında Gazi Mahallesi'nde bir sitenin giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede hemşirelik yapan Sevcan Demir Sakman ile Acil Tıp Teknisyeni olan eşi Halit Can Sakman arasında, uzun süredir devam eden maddi sıkıntılar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Komşuların daireden gelen kavga sesleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri eve girdiklerinde, vücudunun çeşitli yerlerinde satırla kesilmiş çok sayıda yara bulunan Sevcan Demir Sakman'ı kanlar içinde buldu. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan eş Halit Can Sakman ise kendisine de zarar vermiş halde hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası tutuklanan Halit Can Sakman hakkında 'eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

"Ablam hemşireydi, hayat kurtarmayı hedefliyordu"

Sevcan Demir Sakman'ın Mersin'de yaşayan kız kardeşi Ekin Demir, ablasının hemşire olarak hayat kurtarmaya adanmış bir yaşamı olduğunu vurgulayarak, "Maddi sebeplerden ötürü tartışma yaşadığı eşi tarafından katlediliyor benim ablam. Fazlasıyla bıçak darbesi olduğu söyleniyor. Benim ablam çok hayat dolu bir insandı. İzlemeyi, görmeyi, hatıralar biriktirmeyi, fotoğraf çekmeyi çok seven bir insandı, güleç bir insandı. Bizim hayatımızdan bir Sevcan Demir gelip geçti, herkes bunu söyleyecektir eminim ki. Ablam hemşireydi, hayat kurtarmayı hedefliyordu. Mezun olduğu zaman yaşadığı mutluluğu hatırlayabiliyorum. Hayat kurtaramadı, kendi hayatını kurtaramadı" diye konuştu.

"En ağır şekilde ceza almasını istiyorum"

1 Ağustos'ta Antalya'da 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi kamuoyuna seslenerek destek çağrısında bulunan Demir, "Ablam mutlu olmasını bilen, her olayda bir şey çıkartabilen bir insandı. Ben adalete güveniyorum, halkın bizi destekleyeceğine inanıyorum. 1 Ağustos günü Antalya'da 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ablamın mahkemesi. Hepinizden destek bekliyorum ve verdiğiniz destekler için de teşekkür ediyorum. Adalete inanıyorum, umarım adalet yerini bulacak. En ağır şekilde ceza almasını istiyorum" dedi.

Olay sonrası, Halit Can Sakman'ın ilk ifadesinde tartışma sırasında Sevcan Demir Sakman'ın bıçakla kendisine saldırdığını, bıçağı eşinin elinden aldıktan sonra olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Cinayet, Antalya, mersin, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sevcan Demir Sakman için adalet çağrısı - Son Dakika

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