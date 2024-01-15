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Önce sevdiği kızı vurdu, ardından kendi kafasına ateş etti - Son Dakika
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Önce sevdiği kızı vurdu, ardından kendi kafasına ateş etti

Sultanbeyli'de sevdiği kız tarafından reddedilen bir şahıs, düğün salonunda kızı vurduktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Olayda kız ağır yaralanırken, şahıs ise hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

15.01.2024 - 02:17,
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Önce sevdiği kızı vurdu, ardından kendi kafasına ateş etti

Sultanbeyli'de sevdiği kız tarafından reddedilen şahıs düğün salonunu kana buladı: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de sevdiği kız tarafından reddedilen şahıs, tabancayla önce kızı vurdu, ardından da kendi kafasına ateş etti. Olayda şahıslardan Kader T. ağır yaralanırken, kendi kafasına ateş eden Ahmet Taşan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sırlarında İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Necip Fazıl Mahallesi, Ziynet Sokak üzerindeki düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre Ahmet Taşan, daha önce ailesiyle birlikte istemeye gittiği Kader T. isimli kızın ailesi tarafından verilmemesi üzerine, iki ailenin katıldığı ortak düğün gecesinde belinden çıkardığı silahla Kader T.'ye ateş etti. Kader T. karnından vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Ardından da Ahmet Taşan silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti. Düğün salonundaki ağır yaralı Kader T. araca koyularak özel bir hastaneye götürüldü. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kendini kafasından vuran Ahmet Taşan'ı da özel bir hastaneye kaldırdı. Kendi kafasına sıkan Ahmet Taşan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı yerde polis ekipleri geniş önlemler alırken, olay ilgili de inceleme başlattı.

Önce sevdiği kızı vurdu, ardından kendi kafasına ateş etti
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Önce sevdiği kızı vurdu, ardından kendi kafasına ateş etti - Son Dakika


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