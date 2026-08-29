Seydikemer'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seydikemer'de Orman Yangını Kontrol Altında

Seydikemer\'de Orman Yangını Kontrol Altında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Seydikemer'deki yangının enerjisi düşürüldü, ekipler müdahaleye devam ediyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayıp Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ilerleyen orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürerken, çalışmaların 9. saatinde alevlerin enerjisi düşürüldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında ziraat alanında başlayan ve etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle genişleyerek Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ilerleyen orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Etkili olan rüzgar sebebiyle alevler sık sık yön değiştirirken, ekiplerin alevlerle mücadelesinde 9. saate gelindi. Günboyu havadan ve karadan gerçekleştirilen söndürme çalışmaları ile birlikte alevlerin enerjisi düşürüldü.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayarak Antalya Kaş'a sıçrayan yangının enerjisini düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemiz devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Seydikemer, Acil Durum, 3. Sayfa, Muğla, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seydikemer'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzon Raylı Sistem Hattı’nın temeli 1 Eylül’de atılıyor Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temeli 1 Eylül'de atılıyor
Japonya’da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı Japonya'da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı
Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler
Şeytantepe soruşturmasında MASAK’a 31 kişi için yazı Şeytantepe soruşturmasında MASAK'a 31 kişi için yazı
Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı
İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke’den açıklama İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke'den açıklama

21:08
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
20:59
Konyaspor’dan üst üste 6. mağlubiyet
Konyaspor'dan üst üste 6. mağlubiyet
20:43
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
20:27
Galatasaray’ın Göztepe maçı 11’i belli oldu
Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'i belli oldu
20:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir“ dedi, AK Partili Türkeş’ten yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir" dedi, AK Partili Türkeş’ten yanıt geldi
19:17
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 21:32:20. #7.12#
SON DAKİKA: Seydikemer'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement