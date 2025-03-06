Seydişehir'de Çakarlı Motosiklet Ceza Yedi - Son Dakika
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Seydişehir'de Çakarlı Motosiklet Ceza Yedi

Seydişehir\'de Çakarlı Motosiklet Ceza Yedi

Motosikletin farında çakar sistemi tespit eden polis, sürücüye 279 bin lira ceza kesti.

06.03.2025 11:10
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekipleri durumundan şüphelenerek durdurduğu motosikletin ön far kısmında çakar sistemi tespit etti. Güvenlik ekipmanlarını da kullanmayan sürücüye çeşitli maddelerden 279 bin 481 lira idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine 30 gün süre ile el konuldu, motosiklet 30 gün trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Atatürk Caddesi üzerinde yapmış olduğu seyir halinde motosiklet denetiminde durumundan şüphelendiği bir motosikleti durdurdu. Trafik ekiplerince motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde ön far iç kısımda çakar sistemi (kırmızı - mavi) olduğunun tespit edilmesi üzerine "çakarlı lamba kullanmak", "kask takmamak", "ayna kullanmamak (bulunmaması)" maddelerinden toplamda 279 bin 481 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 30 gün el konulurken, motosiklet 30 gün süre ile trafikten men edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Seydişehir'de Çakarlı Motosiklet Ceza Yedi - Son Dakika

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