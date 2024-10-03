Adana'da suların çekildiği Seyhan Baraj Gölü'nde el bombası bulundu. Bomba imha uzmanları kontrollü şekilde el bombasını imha etti.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi Çatalan Doğu köprüsü Seyhan Baraj Gölünde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri göl içerisinde el bombasını fark etmesi üzerine durumu bomba imha uzmanlarına bildirdi.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanları suyun dibinde uzun süredir durduğu tahmin edilen el bombasını kontrollü şekilde imha etti. - ADANA
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