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Seyhan polisi kendi rekorunu kırdı: 7 günde 90 silah ele geçirdi

Ele geçirilen silahın namlusunda "Sonu ölüm" yazısı dikkat çekti

ADANA - Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler "Huzurunuz Gururumuzdur" sloganıyla hareket ederek yaptıkları çalışmalarda kendi rekorlarını geçerek bir hafta içinde 90 ruhsatsız silah ele geçirdi. Bir silahın üzerindeki "sonu ölüm" yazısı dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü "Huzurunuz Gururumuzdur" sloganıyla gece-gündüz vatandaşı güvenliği için çalışmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Seyhan polisi kendi rekorlarını kırarak bir hafta içerisinde 64 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek, 5 kurusıkı tabana ile 610 mermi ele geçirdi.

"Ele geçirilen silahta 'Sonu ölüm' yazısı dikkat çekti"

Ele geçirilen tabancalardan birinin namlusunda 'Sonu ölüm' yazması dikkat çekti.

Ekipleri yaptıkları asayiş uygulamalarında, 2 kilo 749 gram narkotik madde, bin 387 uyuşturucu hap ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 326 kişiyi de yakaladı.

Ruhsatsız silah yakalatan 11 kişi, diğer suçlardan ise 37 kişi olmak üzere bir haftada 48 kişi tutuklandı.