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Seyhan polisinden silah kaçakçılarına koçbaşıyla baskın - Son Dakika
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Seyhan polisinden silah kaçakçılarına koçbaşıyla baskın

Adana'da Seyhan polisi, silah ticareti yapıldığı öne sürülen bir eve koçbaşıyla baskın düzenledi. Evde yapılan aramada uzun namlulu silah ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

Seyhan polisinden silah kaçakçılarına koçbaşıyla baskın
05.01.2024 - 23:00,  Güncelleme: 23:03
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Seyhan polisinden silah kaçakçılarına koçbaşıyla baskın

Polis kaçakçılara yaptığı baskında, uzun namlulu silah ve ruhsatsız tabancalar ele geçirdi

ADANA - Adana'da Seyhan polisi silah ticareti yapıldığı öne sürülen eve koçbaşıyla kapıyı kırarak girdi. Evde yapılan aramada uzun namlulu silah ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesindeki bir evin içerisindeki uzun namlulu silah ve ruhsatsız tabanca olduğu ihbarını aldı.

"Koçbaşıyla kırıp eve girdiler, şüphelinin biri kaçarken bahçede yakalandı"

Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Ekipler evin kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Polisler içeri girdiği gören Ozan z., kaçmaya başladı. Evin içerisindeki Vedat Z. kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

Polisler kaçan Ozan Z.'yi evin bahçesinde kıskıvrak yakaladı. Ozan Z.'in kaçtığı sırada bahçeye attığı çanta içerisinden uzun namlulu silah ve 2 şarjör çıktı. Evin içerisinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 25 adet mermi ile 2 çelik yelek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken ikisi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Ozan Z.'nin "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermilerin satın alma veya taşıma-bulundurma" suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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