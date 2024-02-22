Seyir halindeki yolcu minibüsü alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Seyir halindeki yolcu minibüsü alevlere teslim oldu

Seyir halindeki yolcu minibüsü alevlere teslim oldu

Hatay'da seyir halindeki yolcu minibüsü alevlere teslim oldu, o anlar kamerada.

22.02.2024 23:46  Güncelleme: 23:48
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Seyir halindeki yolcu minibüsü alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'da seyir halindeki yolcu minibüsü alevlere teslim oldu, o anlar kamerada.

Yangın, Antakya- Yayladağı yolu Harbiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Otoyolda seyir halinde ilerleyen 31 M 2513 plakalı Volkswagen plakalı minibüs, motor bölümünde başlayan yangınla alevlere teslim oldu. Durumunun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında araç kullanılmaz hale geldi. Araç sürücüsünün yangını erken fark etmesiyse olası bir faciayı önledi. Aracın alevlere teslim olduğu anlarsa kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Hatay, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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