Seyir halindeyken alev alan kamyonet küle döndü - Son Dakika
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Seyir halindeyken alev alan kamyonet küle döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tedarik firmasına ait kamyonet, seyir halindeyken elektrik aksamında çıkan yangın sonucu tamamen yanarak küle döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, ancak kamyonet kullanılamaz hale geldi.

14.06.2024 16:55
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Seyir halindeyken alev alan kamyonet küle döndü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrik aksamında yangın çıkan kamyonet tamamen yanarak küle döndü.

Olay, Manavgat ilçesinin Side Mahallesi Celal Gürsel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Ahmet Yüksel'in idaresindeki 07 BNP 251 plakalı bir tedarik firmasına ait kamyonetten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan kamyoneti gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının elektrik aksamından çıktığı belirlenen kamyonet, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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