30 milyar liralık saadet zinciri dolandırıcılığı deşifre oldu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9 ilde "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik "Siberağ-15" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

30 MİLYARLIK SAADET ZİNCİRİ DOLANDIRICILIĞI

İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, 2017-2024 yılları arasında hesaplarında, saadet zinciri yöntemiyle 30 milyar 478 milyon 473 bin TL işlem hacmi tespit edilen 21 şüpheli yakalandı.

HEPSİNİN HESAPLARINA EL KONDU

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 752 adet banka/kripto para hesabına el konulduğunu, şüphelilerden 18'inin tutuklandığını, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

"REKLAM İZLE PARA KAZAN" VAADİYLE KANDIRDILAR

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle reklam izle para kazan ve saadet zinciri yöntemiyle çok sayıda vatandaşın dolandırıldığını belirterek, operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildiğini ifade etti. Operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaşan Yerlikaya, çalışmaları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.