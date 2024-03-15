SİBERGÖZ-26 Operasyonunda 21 ilde 75 şüpheli yakalandı

Edirne'de domates yüklü tır yanarak hurdaya döndü

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik kuyrukta bekleyen domates yüklü Ukrayna plakalı tır, yol kenarında iken dorseye bağlı olan soğutucu motorundan çıkan yangın sonucu hurda haline geldi. Yangını fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.