SİBERGÖZ-47 Operasyonunda 97 Şüpheli Yakalandı

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Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarına yönelik düzenlenen "SİBERGÖZ-47 operasyonlarında; hesaplarında toplam 21 Milyar TL işlem hacmi bulunan 97 şüpheli yakalandı. - ANKARA