Sichuan'da dev kaya otomobilin üzerine düştü, araçtakiler kıl payı kurtuldu

Çin'in Sichuan eyaletinde dağdan kopan dev bir kaya parçası, bir otomobilin üzerine düştü. Araçta bulunanlar olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Li ilçesinde bir dağ yolunca devasa bir kaya parçası, sıkışan trafikte bekleyen bir aracın üzerine düştü. Araç içindeki bir kadın ve iki aile üyesi, kaya parçasından kıl payı kurtuldu. Olay anına ait görüntülerde, dev kayanın aracın arkasına hızla çarptığı ve aracın arkasının ezildiği görülüyor. Çarpma anında arka koltukta oturan iki aile üyesi olaydan yara almadan kurtuldu. Sürücü ise kayanın aracın üzerine düşmesinin ardından olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.