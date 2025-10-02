Şiddetli Rüzgar, İstanbul Havalimanı'nda Uçuşları Etkiledi: 3 Uçak Çorlu'ya Yönlendirildi - Son Dakika
Şiddetli Rüzgar, İstanbul Havalimanı'nda Uçuşları Etkiledi: 3 Uçak Çorlu'ya Yönlendirildi

02.10.2025 14:17
İstanbul'un kuzeyindeki şiddetli rüzgar, uçuş trafiğini olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapması planlanan Türk Hava Yolları'na ait 3 uçak, rüzgar nedeniyle Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi. Bazı uçaklar ise bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Yetkililer, rüzgarın gün boyunca etkisini sürdüreceğini belirtti. Öte yandan, Anadolu Yakası'ndaki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda güneşli hava hakimdi ve uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadı.

İstanbul'da özellikle kuzey kesimlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları uçuş trafiğini de etkiledi. Saat 10.00 sıralarında şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inmesi planlanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 3 uçak Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi. Bazı uçaklar ise bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Yetkililer, rüzgarın gün boyunca etkisini sürdüreceğini belirtti. İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise güneşli hava hakim olurken uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Kaynak: DHA

