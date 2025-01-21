Sigorta Yolsuzluğu: 5 Kişi Tutuklandı

3.Sayfa

İzmir'de iflas etmiş bir sigorta şirketinin hisselerini yasa dışı yollarla devralan ve şirket sermayesini zimmetine geçirerek 100 milyon liralık kamu zararına neden olan, 180 milyon lira karşılığında da kendisine 'yılın iş adamı' ödülü verdirdiği ileri sürülen yönetim kurulu başkanı ile 4 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ankara ve İstanbul olmak üzere 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında Paragon Holding Yönetim Kurulu Başkanı K.G.'nin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında K.G.'nin, borca batık durumda olan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini yaşa dışı yollarla devraldığı, şirketi yönettiği 5 ay boyunca şirkette gerçekleştirdiği tasarruflar ile maddi açıdan kötü durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda 'Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu' denetiminden kaçınmak için denetime tabi olan miktarın altında çok sayıda havale yapılarak mal ve hizmet alımı bahanesiyle belli başlı firmalara sigorta şirketinin sermayesi aktarıldığı, şirketten hortumlanan miktarın daha sonra K.G.'nin özel hesaplarına aktarıldığı öğrenildi. Şirket adına düzenlenen faturaları da inceleme altına alan ekipler, K.G. ve şirketin Yönetim Kurulu üyesi ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet, beach, ev tadilat bedelleri gibi şahsi harcamalarının da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirildiğini belirledi.

"180 bin lira ödeyerek ödül almış"

Şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları görüşmelerde, konusu suç içeren ödemeleri yaparken "O yiyor stresini biz çekiyoruz" dedikleri yine teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edildi. K.G'nin, şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin lira ödeme yapıp kendisine 'yılın iş adamı' ödülü verdirttiği çalışmalar neticesinde belirlendi. Sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon lirayı doğrudan zimmetlerine geçirdikleri, kendilerine yakın şirketlere 'yol yardım, yedek parça, acenta masrafı' gibi gerekçelerle, piyasa ortalamasından fazla ödemeler yaparak toplamda yaklaşık 100 milyon lira kamu zararına sebep olan yolsuzluk yaptıkları ortaya çıktı.

Tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.G. ile beraber toplam 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR