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'Sigortadan para almak için araç kundakladığı' iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da bir kuyumcu, 'sigortadan para almak için araç kundakladığı' iddiasıyla gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş.adlı kadına ait park halindeki otomobil geceleyin üzerine benzin dökülerek yakıldı. Yakılan aracın yanındaki otomobil de yanarak zarar gördü. A.Ş. adlı kadın polise şikayette bulundu. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili A.Ş.'nin kuyumcu imalatı işyeri sahibi patronu M.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.K. aracı kendisinin yakmadığını savunarak, "A.Ş. ile uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Bana 8 kilo altın borcu vardı. Bu borcunun bir kısmını ödemek için aracını yakıp sigortadan alacağı para ile bu borcunu ödeyecekti. Ben benzini getirdim. A.Ş.'nin tanımadığım arkadaşına verdim. Aracı onlar yakmış" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.