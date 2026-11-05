Siirt Kurtalan'da kumar oynatılan iş yerine yapılan baskında 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Siirt Kurtalan'da kumar oynatılan iş yerine yapılan baskında 4 kişi gözaltına alındı

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Siirt Kurtalan\'da kumar oynatılan iş yerine yapılan baskında 4 kişi gözaltına alındı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde polis, kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenleyerek 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı; iş yeri hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama kapsamında cezai işlem uygulandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde polis ekiplerince kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen baskında, iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İş yeri hakkında ise kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama kapsamında cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
OperasyonKurtalan3. SayfaGüncelPolisSiirtSon Dakika

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