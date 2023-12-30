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Siirt'te 3 yıldır aranan terörist yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te 3 yıldır aranan terörist yakalandı

Siirt Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçebağ beldesinde bir cinayetin faili olan ve 3 yıldır firari olan M.S. isimli teröristi Siirt merkezinde düzenledikleri operasyonla yakaladı. Tutuklanan terörist, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranıyordu.

Siirt\'te 3 yıldır aranan terörist yakalandı
30.12.2023 - 11:53,
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Siirt'te 3 yıldır terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs yakalandı.

Siirt Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince, Gökçebağ beldesinde 18 Aralık 2020 günü O.U. isimli şahsın öldürülmesi olayının faili olan ve 3 yıldır firari durumunda bulunan, aynı zamanda silahlı terör örgütü PKK/KCK/ YPG/YDG üye olma suçundan aranan M.S. isimli şahıs, Siirt merkezinde gizlendiği adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yakalanan M.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te 3 yıldır aranan terörist yakalandı - Son Dakika


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