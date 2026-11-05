Siirt'te anne şikayet etti, otizmli çocuğa darp iddiasıyla şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Siirt'te anne şikayet etti, otizmli çocuğa darp iddiasıyla şüpheli gözaltına alındı

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Siirt\'te anne şikayet etti, otizmli çocuğa darp iddiasıyla şüpheli gözaltına alındı
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Siirt'te 9 yaşındaki otizmli çocuğa fiziksel müdahalede bulunulduğu ve boğazının sıkıldığı iddia edildi. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda annenin şikayetiyle 24 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı ve inceleme başlatıldı.

Siirt'te 9 yaşındaki otizmli çocuğun bir kişi tarafından darbedildiği ve boğazının sıkıldığı iddia edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili annenin şikayeti üzerine şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Siirt'te meydana gelen olayda 9 yaşındaki otizmli çocuk, 24 yaşındaki bir kişinin fiziksel müdahalesine maruz kaldı. Çocuğun darbedildiği ve boğazının sıkıldığı öne sürülürken, olay anının güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Annenin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, 24 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Güvenlik Kamerasıİnceleme3. SayfaGüncelSiirtSon Dakika

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