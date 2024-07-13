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Siirt'te balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün gece Kooperatif Mahallesi 1708. Sokak'ta binanın 4. katındaki balkondan düşen Aselnur Çengel (2), ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çengel, sevk edildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olay ilgili soruşturma sürüyor. - SİİRT