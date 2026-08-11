Siirt'te Çaya Atlayan Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Siirt'te Çaya Atlayan Genç Ağır Yaralandı

Siirt\'te Çaya Atlayan Genç Ağır Yaralandı
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Baykan'da çaya atlayan Ömer K. ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Baykan ilçesinde çaya atlayan genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Destomi Çayı'na atlayan Ömer K., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer K.,, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Baykan, Siirt, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te Çaya Atlayan Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika

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