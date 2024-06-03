Siirt'te DEM Partili Belediye Başkanının görevden alınmasına karşı izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi - Son Dakika
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Siirt'te DEM Partili Belediye Başkanının görevden alınmasına karşı izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi

Siirt'te DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınıp yerine kayyum atanmasına karşı izinsiz yürüyüş ve basın açıklaması yapmak isteyen bir grup, polis tarafından müdahale edildi. Olayda çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

03.06.2024 23:43
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Siirt'te bir grup, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınıp yerine kayyum atanmasına karşı izinsiz yürüyüş ve basın açıklaması yapmak istedi. Polis gruba müdahale etti.

DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alınıp, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in belediye başkan vekili olarak atanmıştı. Siirt'te aralarında DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ve Siirt Belediye Başkanı Sofia Alağaş'ın da olduğu bir grup, Güres Caddesi Kızılay Kan Merkezi önünde toplanarak basın açıklaması yapmak istedi. İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis uyarıda bulundu. Polis, uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine biber gazı ile müdahalede bulundu. Olayda çok sayıda gösterici gözaltına alındı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te DEM Partili Belediye Başkanının görevden alınmasına karşı izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te DEM Partili Belediye Başkanının görevden alınmasına karşı izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi - Son Dakika
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