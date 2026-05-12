Siirt'te Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Cezası Verildi
Siirt'te Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Cezası Verildi

12.05.2026 21:19
Siirt'te Gülhan Börülce'yi bıçaklayarak öldüren Şükrü K. ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapis cezası aldı.

Siirt'te Gülhan Börülce'nin (39) lojmanda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Şükrü K. (33) ve eşi Fatma K. (30) tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün eşi Ramazan Börülce, annesi Şükran Güngör, babası Bayram ve kardeşi Muhammed Önder de SEGBİS aracılığıyla Ankara'dan duruşmaya bağlandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamı yönünde görüş belirtti.

Duruşmada, müştekiler ve avukatları, sanıkların cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesi talebinde bulundu. Sanık Şükrü K. ise esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, suçu tek başına işlediğini, eşi Fatma K'nin masum olduğunu söyledi. Sanık Fatma K. de suçsuz olduğunu iddia ederek, beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Şükrü K. hakkında "tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık Fatma K'nin ise hakkında isnat edilen suçlardan beraatini kararlaştırdı.

Olayın geçmişi

İki çocuk annesi Gülhan Börülce, 17 Aralık 2025'te merkez Barış Mahallesi'ndeki askeri lojmanda bıçaklanmış halde bulunmuş, ekiplerce yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi Ankara'da toprağa verilmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Börülce'nin komşusu Şükrü ve eşi Fatma K. tutuklanmıştı. - SİİRT

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
