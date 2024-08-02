Siirt'te eski eşi olan 5 çocuk annesi kadını öldüren zanlı tutuklandı.
Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Ülkü Mahallesi'nde boşandığı eşinin evine giden İdris K. aralarında yaşanan tartışmadan sonra eski eşi Saliha K.'yi defalarca bıçakladıktan sonra kendini yaralayıp intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Saliha K. hayatını kaybederken, İdris K., tedavisinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT
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