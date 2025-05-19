Siirt\'te Galatasaray Kutlamasında Kaza

Siirt'te Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şeyh Ebul Vefa Camii önünde Galatasaray taraftarlarının araçlarla oluşturduğu konvoyda iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - SİİRT