Siirt\'te güvenlik tedbirleri değerlendirildi

Siirt'te kent genelinde alınan güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda; terör, mali ve organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç, trafik, siber suçlarla mücadele ile okul çevrelerinin güvenliği başta olmak üzere güvenlik ve asayiş konuları ele alındı. Valilikten yapılan açıklamada, şehrin huzur ve güvenliği için ilgili birimlerin hizmetlerini 7/24 büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam ettiği belirtildi. - SİİRT
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki otomobilin teybi çalındı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını Y.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahıs yakalandı ve çalıntı teybin saklandığı adreste arama yapıldı. Ayrıca daha önce çalınan 2 oto teyp ve 1 hızar motoru da ele geçirildi. İlgili şahısın teybi K.K. isimli birine verdiği beyanı üzerine her iki şahıs da yakalandı ve işlemler başlatıldı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından H.D, İ.H.K. ve S.O isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 19,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorgulanacak.
Burdur'da kadın kıyafetiyle gezen ve çocukları takip ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. Şahıs, tedavi için hastaneye yatırıldı.
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yolcu otobüsünü sollamak isteyen kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
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