Siirt\'te güvenlik tedbirleri değerlendirildi

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Siirt'te kent genelinde alınan güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; terör, mali ve organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç, trafik, siber suçlarla mücadele ile okul çevrelerinin güvenliği başta olmak üzere güvenlik ve asayiş konuları ele alındı. Valilikten yapılan açıklamada, şehrin huzur ve güvenliği için ilgili birimlerin hizmetlerini 7/24 büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam ettiği belirtildi. - SİİRT