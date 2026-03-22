Siirt'te Kavga: 3 Yaralı

Siirt'te iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Siirt Güres Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT