Siirt\'te kazada iki sürücü araçlarda sıkıştı

Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kurtalan Caddesi üzerindeki Siirt Park AVM önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah I. yönetimindeki 34 FYY 119 plakalı otomobil ile Mehmet Z. idaresindeki 56 AR 256 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 56 AR 256 plakalı otomobil savrularak takla atıp ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Araçları içerisinde sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT