Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesi yakınlarında örtü yangını: 100 dönümden fazla alan zarar gördü

Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesi yakınlarında çıkan örtü yangınında 100 dönümden fazla alan zarar gördü. Yangın, Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kuru ot ve anızların bulunduğu geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

İtfaiye müdüründen uyarı

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Anız yakmanın çevre ve tarım alanlarına ciddi zarar verdiğini belirten Yılmaz, anız yakmanın yasak olduğunu ve idari yaptırımlarının bulunduğunu hatırlattı. Yılmaz, vatandaşlardan anız yakmamalarını ve herhangi bir yangın görülmesi halinde vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine haber vermelerini istedi.

Yetkililer, sıcak ve kurak hava nedeniyle özellikle tarım arazileri ve kırsal alanlarda yangın riskinin arttığını belirterek vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulundu.