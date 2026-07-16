Siirt\'te belediye otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Siirt'te belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Afetevler Mahallesi'nde belediye otobüsü ile 34 MKV 794 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak ters döndü. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT