Siirt\'te Park Halindeki Kamyonet Yangın Çıkardı

Siirt'te park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kooperatif Mahallesi 1748. Sokak'ta park halindeki 06 ET 5618 plakalı LPG'li kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. - SİİRT