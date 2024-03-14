Siirt\'te PKK\'ya ait mühimmat ele geçirildi

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Siirt'te alınan bir istihbaratın değerlendirilmesinin ardından yapılan çalışmalarda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Siirt Emniyet Müdürlüğü ve MİT başkanlığınca Afetevleri Mahallesi'nde bir arazide yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu ve geçmiş yıllarda gömüldüğü öğrenilen RPG-7 roketatar mermisine ait 2 adet sevk fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen mühimmat muhafaza altına alınırken olay ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. - SİİRT