Siirt'te Semt Pazarında Yangın

Siirt'te semt pazarındaki plastik kasalar yandı

SİİRT - Siirt'te semt pazarında bulunan plastik kasalarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan semt pazarındaki plastik kasalar henüz belirlenemeyen nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.