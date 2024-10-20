Siirt'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Siirt - Tillo kara yolunda sürücü isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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