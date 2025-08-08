Siirt\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 27 L 5636 plakalı aracın sürücüsü Yusuf Kara, Kurtalan Caddesi üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tedavi edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT