Siirt'te Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Siirt\'te Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından hakkında uyuşturucu madde satmaktan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı yakalandı. Zanlı, adli makamlar tarafından tutuklandı.

05.05.2024 16:54
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince hakkında uyuşturucu madde satmaktan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yakalanan zanlı adli makamlar tarafından tutuklandı. Açıklamada, "Batman İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Z. isimli şahıs il merkezinde yakalanarak sevk edilmiş olduğu adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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