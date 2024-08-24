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Siirt'te yolcu otobüsüne emanet olarak verilen valizden 40 kilo esrar çıktı

SİİRT - Siirt'te şehirlerarası yolcu otobüsüne emanet olarak verilen valizden 40 kilogram esrar çıktı. Valizi otobüse teslim eden şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Siirt Valiliğinden yapılana açıklamada, Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, Siirt- İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsü Kezer Mevkii'nde durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, otobüse emanet olarak verilen bir valizde yapılan aramada 40 kilogram kubar esrar ele geçirildiği, olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup valizi otobüse teslim eden B.T'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olduğu kaydedildi.