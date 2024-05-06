Siirt Valisi Kızılkaya: 2024 yılında 12 faili meçhul olay aydınlatıldı

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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısında nisan ayında kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve operasyonlara ait verileri paylaştı. Vali Kızılkaya, "2024 yılı içerisinde 12 faili meçhul asayiş olayı da aydınlatılmıştır" dedi.

Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ün katılımıyla Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve operasyonlara ait verileri paylaşan Vali Kızılkaya, hangi büyüklükte olursa olsun, halkın huzurunu kaçıran başta terör örgütü olmak üzere, tüm suç örgütlerine ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını söyledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından nisan ayında icra edilen 12 operasyon faaliyetinde 6 adet sığınak-mağara bulunarak imha edildiğini belirten Vali Kızılkaya, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet av tüfeği, 1 adet EYP düzeneği, 3 adet el bombası, 4 adet şarjör, 1 adet mutfak tüpü, 210 metre elektrik kablosu, 1 adet el dürbünü ve 630 adet muhtelif fişek ele geçirildiğini dile getirdi.

Sosyal medya üzerinden terör örgütü Propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahsın yakalandığını aktaran Vali Kızılkaya, "Terör örgütü propagandası yapma ve terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme, PKK/KCK suçlarından aranan 2 şahıs yakalanmış ve tutuklanmıştır. Yine PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 5 şahıs yakalanmış, 2 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 şahıs, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama ve görevi yaptırmamak için direnme suçundan aranan 1 şahıs yakalanarak, adli makamlarca tutuklanmıştır" dedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince nisan ayında 59 olay gerçekleşmiş olup, 80 şahıs hakkında adli işlem yapıldığını açıklayan Vali Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Yapılan çalışmalar neticesinde 593 gram kubar esrar, 94 gram eroin 334 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6871 paket bandrolsüz kaçak sigara, 1 adet kaleşnikof tüfek, 145 adet kaleşnikof tüfek mühimmatı, 5 adet kaleşnikof tüfek şarjörü, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce il merkezi ve ilçelerimizde asayiş yönünden yapılan çalışmalarda, nisan ayı içerisinde 11 olay gerçekleşmiş olup 53 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde; 7 bin 655 paket bandrolsüz kaçak sigara, çeşitli kazı malzemeleri, 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet kopya düzeneği olarak kullanılan ses ve görüntü kayıt cihazı ele geçirilmiştir. İcra edilen operasyonlarda, 2 şüpheli şahıs tutuklanmış, 4 şüpheli şahıs hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalarda, son 1 aylık dönemde 44 siber olayı meydana gelmiş olup, 30 olay aydınlatılmıştır. Terör Örgütü Propagandası yapan 160 kişi, yasadışı bahis 232 ve müstehcen 148 içerikli paylaşım yapan 380 sitenin kapatılma işlemi yapılmıştır. Adli Bilişim materyal incelemesi faaliyetleri kapsamında 204 materyal gerekli işlemleri tamamlanarak, soruşturmayı yapan birimlere teslim edilmiştir."

Ülkeye yasadışı yollarla giren ve haklarında adli işlem yapılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen 1 Afganistan uyruklu şahıs hakkında işlem yapılmış olup, Van Geri Gönderme Merkezine teslim edildiğini ifade eden Vali Kızılkaya, "Bu olayla bağlantılı göçmen kaçakçılığı yapan bir şüpheli şahısta adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca yol izin belgesi bulunmadan seyahat eden 9 Suriye uyruklu şahıs hakkında da idari yaptırım uygulanmıştır. Jandarma ve emniyet sorumluluk alanında bulunan 419 okula güvenli eğitim koordinasyon görevlisi olarak 482 Jandarma personeli görevlendirilmiş, ayrıca 38 emniyet ekibi ile okulların giriş ve çıkışları kontrol edilmektedir. İl genelinde bin 558 okul çevresi, 101 öğrenci yurdu ve çevresi, 262 metruk bina, 203 işyeri, 3 bin 165 araç ve 10 bin 899 şahıs denetlenmiştir. Nisan ayı içerisinde Siirt il genelinde 549 Asayiş olayı meydana gelmiş, bahse konu olaylardan 367 olay aydınlatılmıştır" diye konuştu.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 96 şahıs yakalandığı, 54 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığını, 42 şüphelinin tutuklandığını kaydeden Vali Kızılkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nisan ayında toplam 42 aranan kişi, detaylı ve titiz çalışmaların sonucunda yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı gösteren güvenlik birimlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. 2024 yılı içerisinde 12 faili meçhul asayiş olayı da aydınlatılmıştır. Trafik Şube Müdürlüklerimizce Nisan ayı içerisinde 28 bin 255 araç denetlenmiştir. Yapılan denetlemeler neticesinde 13 sürücü belgesi geri alınmış, 79 araç trafikten men edilmiştir. Trafik kurallarını ihlal eden 960 sürücüye ceza uygulanmıştır. Toplam 133 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalardan 73 tanesi yaralanmalı, 60 tanesi ise maddi hasarlı kazalardan oluşmaktadır. Trafik eğitimleri kapsamında 3 bin 613 yol kullanıcısı, bin 433 öğrenci, 45 personel, 39 okul servis sürücüsü olmak üzere toplam 5 bin 130 kişiye trafik güvenliği eğitimi verilmiştir. Ayrıca Patpat/Tarım Aleti kazalarının önlenmesi amacıyla 313 vatandaşımıza eğitim ve bilgilendirme faaliyeti yapılmıştır." - SİİRT